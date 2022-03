Alexey Mordashov, l'oligarca russo in Italia: "Maxi-confisca ad Imperia", rovinato dall'amico Putin

05 marzo 2022 a

L'Italia colpisce l'oligarca russo Alexey Mordashov, fedelissimo di Vladimir Putin; il suo super lussuoso yacht è stato sequestrato a Imperia, in ottemperanza alle nuove sanzioni imposte dall'Unione europea alle proprietà dei miliardari russi che sostengono il Cremlino.

"Le autorità italiane hanno dato esecuzione al provvedimento a carico di Alexey Alexandrovits Mordashov sull'imbarcazione Lady M Yacth localizzata nel porto di Imperia, dal valore stimato di circa 65 milioni di euro - in ottemperanza delle recenti sanzioni Ue", ha scritto sul suo profilo Twitter il Consigliere per l'Informazione del Presidente del Consiglio, Ferdinando Giugliano. Il magnate dell'acciaio Mordashov è il proprietario del gruppo siderurgico Severstal. È uno degli oligarchi russi inseriti dall'Ue in una blacklist di personalità considerate vicine al presidente russo. Queste personalità sono state sanzionate con il congelamento dei loro beni e il divieto di soggiorno nell'Ue.

In un comunicato stampa pubblicato lunedì sera, Mordashov aveva voluto prendere le distanze dalle autorità russe. "Non ho assolutamente nulla a che fare con le attuali tensioni geopolitiche e non capisco perché l'Ue mi abbia imposto sanzioni", aveva detto nel tentativo di salvare le proprie ricchezze dalla mannaia europea. A Sanremo, in Liguria, è stato sequestrato un altro yacht, il Lena, di Gennady Timchenko, miliardario co-fondatore di Gunvor, società di commercio di materie prime.

Negli stessi minuti, anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio era uscito allo scoperto pre-annunciando il blitz: "Anche l'Italia si appresta a sequestrare nelle prossime ore circa 140 milioni di euro di valori di beni degli oligarchi russi", le sue parole in una intervista al Tg2 Post. "Non solo - aveva spiegato - ci stiamo muovendo in Italia, in queste ore stiamo cominciando ad eseguire una serie confische di beni mobili e immobili di oligarchi in Italia, ma oggi al G7, come al consiglio degli Affari esteri europeo abbiamo ordinato una task force europea per aggredire i beni degli oligarchi soprattutto nei paesi dell'occidente, in particolari i beni immobiliari".

