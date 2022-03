Bollettino 5 marzo, 39.963 casi e 173 decessi: sale il tasso di positività, non le terapie intensive

05 marzo 2022 a

I nuovi casi tornano a salire. Il bollettino di sabato 5 marzo registra 39.963 contagi da Covid nelle ultime 24 ore, a fronte dei 38.095 di ieri. Calano invece i decessi. Dai dati diffusi dal ministero della Salute sono 173 le vittime di oggi, che calano rispetto ai 210 del giorno precedente. Numeri, questi, che portano il totale a rispettivamente 12.990.223 e 155.782 da inizio pandemia. Scendono anche i tamponi effettuati: 381.484 contro i 388.836 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale al 10,5 per cento dal 9,8 per cento delle 24 ore precedente.

Valori però che non incidono sulla situazione ospedaliera. Gli attualmente positivi sono sì 1.018.831, ma le persone ricoverate in terapia intensiva sono 609, ossia 16 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.974, anch'essi in meno rispetto al giorno precedente (-323). Merito del vaccino. Fino ad ora infatti sono 134.475.169 le dosi somministrate, mentre - più nel dettaglio - le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 48.301.170 pari all'89,43 per cento della popolazione over 12.

I dimessi/guariti di oggi - si legge - sono 46.147, per un totale di 11.815.610 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (4.226), Lazio (3.934), Veneto e Campania (3.866). Intanto, nonostante i numeri promettano bene, Roberto Speranza ci va con i piedi di piombo. Almeno quando si parla di Green pass: "Per l'addio al certificato verde dopo il 31 marzo penso che dobbiamo valutare passo dopo passo". Alle parole del ministro della Salute, è seguita la precisazione dell'Istituto superiore di sanità per cui i vaccinati con tre dosi hanno una protezione dalla forma grave di Covid-19 del 92 per cento superiore rispetto ai non vaccinati.

