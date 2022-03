Vaccino, terrore ai vertici dell'Oms: tutto da rifare? La scoperta sulla variante del Covid

08 marzo 2022 a

a

a

I vaccini di oggi non bastano. L'Organizzazione mondiale della sanità insiste: "Servono vaccini aggiornati alle ultime varianti". Il timore, spiega il gruppo tecnico, è che i sieri al momento in circolazione non riescano più a proteggere da eventuali e nuove mutazioni del Covid. Ad esempio, spiegano gli esperti che hanno aggiornato le indicazioni al nuovo contesto epidemico caratterizzato dalla circolazione di Omicron, i vaccini aggiornati potrebbero essere di tipo monovalente o multivalenti.

Vaccino anti-Omicron, nessun risultato utile dai test sulle scimmie? Eppure Moderna... cosa proprio non torna

Cosa cambia? I primi sono mirati a difendere dalla principale variante, i secondi in grado di dare copertura contro più varianti. Su questo l'Oms è chiaro: in futuro i vaccini dovranno prevenire anche l'infezione e la trasmissione virale, oltre a proteggere da malattia grave e decesso. "Lo sviluppo di vaccini 'universali', nonché di prodotti in grado di suscitare l'immunità mucosale, possono essere opzioni auspicabili, ma - fa sapere il gruppo di consulenza tecnica - i tempi per la messa a punto e la produzione restano incerti".

Vaccino, reazioni avverse tra i bimbi: ecco quanti sono i casi in Italia, la verità e le cifre nel report Aifa

In ogni caso la necessità è quella di garantire il ciclo primario e le dosi di richiamo a tutti, con un occhio di riguardo alle persone più a rischio di sviluppare la malattia grave. Gli attuali vaccini, mettono infatti le mani avanti, riesco comunque a garantire una copertura ed evitare il decesso.

Vaccino contro il tumore, "sarà presto disponibile". Maria Rescigno, il siero che sconfiggerà il cancro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.