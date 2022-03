Deesup per Fondazione Airc: raccolta fondi per la ricerca contro il cancro

10 marzo 2022 a

Deesup, il primo marketplace per l’acquisto e la vendita di arredi di design iconici e second-hand, ospita sul proprio shop una selezione di pezzi nuovi ed esclusivi donati a Fondazione AIRC dai più prestigiosi brand di design Made in Italy. Il ricavato di questa collaborazione sarà destinato al sostegno di tre borse di studio triennali per giovani ricercatori in campo oncologico.

“Rendere il cancro sempre più curabile dipende dal lavoro dei ricercatori e dall'impegno di ciascuno di noi spiega Valentina Cerolini, CEO e co-founder di Deesup. La nostra collaborazione con AIRC nasce dalla volontà di creare valore sociale con una visione etica, in linea con il nostro Manifesto di sostenibilità. Ma c'è anche un impegno morale che ci spinge a condividere la missione di AIRC: contribuire ad accelerare i progressi della ricerca oncologica per migliorare il benessere e la vita delle persone. Da qui nasce l'iniziativa Deesup per AIRC, che promuove la ricerca celebrando il design”.

Scegliendo i prodotti con l’icona “Deesup per AIRC” gli utenti devolveranno l’intero importo in donazione alla Fondazione contribuendo così a finanziare tre borse di studio triennali per giovani ricercatori.

“Ringraziamo Deesup per l’importante spazio che ci dedica e per la visibilità che darà a questa iniziativa, offrendo agli amanti del design l’opportunità di contribuire al sostegno della ricerca oncologica”, dichiara Esmeralda Rettagliata Gnutti, Presidente del Comitato Lombardia di Fondazione AIRC.

Grazie a questo progetto gli utenti potranno scegliere tra oltre 200 prodotti disponibili a catalogo di cui 100 nel settore illuminazione, 75 sedute, 20 tra tavoli e tavolini e i restanti divisi tra mobili contenitori e complementi d’arredo come vasi, specchi e mensole. La selezione propone anche pezzi iconici come la Lampada da tavolo Gatto (Flos) disegnata da Achille e Pier Giacomo Castiglioni negli anni '60; il Tavolo Shine (De Padova) del celebre designer Vico Magistretti; la Sedia Louis Ghost (Kartell) che si ispira alle linee della poltroncina Luigi XV, dal genio di Philippe Starck; la Lampada da tavolo Cuboluce (Cini&Nils), oggetto parte della storia dell’illuminazione grazie alla sua semplice forma cubica; la Lampada da tavolo IC Lights (Flos) ispirata al designer Michael Anastassiades dalle prodezze di un giocoliere.

