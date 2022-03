Ucraina, la Madonna di Trevignano aveva predetto la guerra? "Cosa farà l'Occidente", inquietante avvertimento

11 marzo 2022 a

La guerra in Ucraina era stata predetta? Forse. I credenti pensano infatti che la Madonna di Trevignano abbia affidato la propria profezia alla signora Gisella Cardia, una veggente che dal 2016 sostiene di ricevere messaggi dalla Madonna tramite una statuetta acquistata dalla signora e dal marito a Medjugorje durante un pellegrinaggio.

Stando a quanto la signora ha raccontato a Zona Bianca, programma in onda su Rete 4 e condotto da Giuseppe Brindisi, "prima la Madonna ha pianto lacrime bianche, poi ho avuto la prima apparizione e successivamente le lacrime di sangue che non sono un buon segno". Diverse le profezie nel corso degli anni: dal Covid fino all’invasione russa in Ucraina avvenuta il 24 febbraio.

"Figli amati, non abbiate paura, nonostante i tempi siano molto brutti, la guerra raggiungerà anche l’Europa e soprattutto Roma, hanno girato le spalle a Dio e per questo subiranno sofferenza e distruzione - avrebbe detto la Madonna di Trevignano, comune di Roma, il 9 febbraio -. Figli, l’Occidente farà scoppiare una guerra contro la Russia e la Cina, questi eventi devono unirvi e non isolarvi perché solo così sarete più forti". E ancora, a una settimana di distanza: "Pregate per il governo italiano, perché all’interno di esso vi è un guerrafondaio. Pregate per la Francia".

