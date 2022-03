Roma, sesso di gruppo nello studio fotografico: scandalo Capitale, chi ci hanno trovato dentro

11 marzo 2022 a

Uno studio fotografico trasformato in un club per fare sesso di gruppo a pagamento. La scoperta è avvenuta a Roma, nel quartiere Portuense. A seguito dello scandaloso smascheramento, l'attività è stata chiusa dagli agenti del commissariato San Paolo. Gli stessi che sabato scorso avevano eseguito il blitz all'interno del locale dopo avere visto degli annunci erotici sospetti pubblicati online.

Per partecipare agli incontri a luci rosse nel finto studio, bastava frequentare siti del tipo “Bakeca Incontri”, ottenere il contatto WhatsApp dell'organizzatore, combinare l’appuntamento e pagare. Poi era possibile prendere parte ai festini. All'ingresso del locale, un loft soppalcato, c'era un buttafuori che faceva accedere i clienti. Sul posto, trovato in cattive condizioni igieniche, gli agenti - come riporta Leggo - avrebbero trovato materassi sporchi, filmini pornografici e anche un buffet improvvisato.

L’attività sarebbe stata messa in piedi da tre uomini di 36, 43 e 66 anni. E pare potesse contare sulla presenza di diverse donne con una paga fissa di 60 euro al giorno, indipendentemente dal numero di rapporti consumati. Le forze dell’ordine hanno sequestrato 350 euro in contanti, sex toys e preservativi. Intanto le indagini vanno avanti per capire quanto sia esteso il giro di prostituzione appena scoperto.

