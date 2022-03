Covid, il bollettino del 13 marzo: calano morti e contagi. Tutto finito? No, il dato che preoccupa gli esperti

13 marzo 2022 a

Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute sono 48.886 i nuovi casi di coronavirus a fronte di 330.028 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 53.825 con 417.777 test). Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati altri 86 decessi (contro i 133 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 156.868.

Più contagiati che guariti. Bollettino, schizza ancora il tasso di positività: che sta succedendo negli ospedali

Il tasso di positività sale al 14,8 per cento (+2,1 per cento). E sono in aumento anche le terapie intensive (+3) e i ricoveri nei reparti ordinari (+6). I guariti odierni sono 36.111.

Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 8.240 i ricoverati con sintomi e 516 le persone in terapia intensiva. Sono 13.882 gli attuali positivi al Covid in più in Italia rispetto a sabato, per un totale di 999.504.

