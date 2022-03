Ucraina, il report: niente elettricità, stop alle auto, supermercati vuoti. "Cosa può accadere in Italia"

14 marzo 2022 a

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, anche l’Italia si trova a dover valutare scenari più o meno catastrofici che possono impattare in maniera drammatica la vita della popolazione. Dopo due anni di pandemia Covid, se la guerra dovesse continuare a lungo o addirittura vedere un coinvolgimento diretto della Nato, gli italiani sarebbero costretti a subire un altro periodo di “lacrime e sangue”.

Stando a quanto riportato da Alberto Maggi su affaritaliani.it, il governo presieduto da Mario Draghi e i partiti nella maggioranza stanno iniziando a pensare al cosiddetto “worst-case scenario”. Cosa prevederebbe? Nulla di buono per la popolazione, a partire dall’ulteriore incremento delle bollette di luce e gas: secondo Maggi si potrebbe arrivare alla “misura drastica del razionamento del gas e della luce, con i servizi sospesi in alcune aree del Paese (a turno e a rotazione) per alcune ore del giorno”. Pessime le previsioni anche per quanto riguarda il carburante, con il prezzo di benzina e diesel che potrebbe sfondare quota 3 euro al litro. E quindi non si escluderebbero razionamenti dei carburanti con lunghe file ai distributori.

Nello scenario peggiore rientra ovviamente la possibile difficoltà negli approvvigionamenti di prima necessità: oltre agli scaffali vuoti nei supermercati, si teme il boom dei prezzi dei beni di largo consumo, come ad esempio il pane, che potrebbe toccare la cifra record di 5 euro al chilo, con ripercussioni anche sulla tanto amata pizza: anche una margherita potrebbe diventare un lusso che in pochi potrebbero concedersi. E poi ancora, i comuni: “Potrebbero essere costretti a spegnere per diverse ore l’illuminazione pubblica - scrive Maggi - e tagli e ripercussioni potrebbero esserci anche nei settori del trasporto pubblico locale e anche a lunga percorrenza”.

