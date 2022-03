Vaticano, "vuoi combattere in Ucraina? Chiama la Santa Sede": appello ai mercenari, choc per Papa Francesco

25 marzo 2022 a

a

a

Un caso scuote il Vaticano, proprio nel giorno della consacrazione a Maria dell'Ucraina e della Russia. Un caso di cui dà conto il Corriere della Sera e che trova il suo epicentro in una palazzina nel verde di una strada residenziale con vista su San Pietro. In quel luogo, infatti, si dovrebbero sbrigare le pratiche per arruolarsi nella Legione internazionale in difesa dell'Ucraina.

Lo spiega chiaro e tondo il sito Fight for Ucraina: "Se vuoi partecipare attivamente alla lotta per la libertà, se hai esperienza di combattimento o vuoi guadagnarla al fianco di coraggiosi ucraini, ora è il momento di agire". Dunque ecco un elenco di 61 Paesi, con indirizzi e numeri di telefono a cui è possibile chiamare. L'Italia però non c'è: arruolarsi, come ribadito negli ultimi giorni anche dalla Farnesina, è vietato dal codice penale.

Fatima, Spadaro sulla consacrazione: "Movimenti in Vaticano", cosa accadrà al mondo tra poche ore

E così, per "dribblare" il divieto italiano, ecco spuntare nella lista il Vaticano. Clamoroso, insomma: nel giorno della consacrazione e soprattutto a poche ore dalle parole di Papa Francesco, che ha definito "da pazzi" l'intenzione dell'Europa di riarmarsi, ecco che alla Santa Sede si scova l'ufficio-arruolamento per l'Ucraina.

"Papa Francesco non si azzardi a farlo". Putin ora minaccia il Pontefice: un caso senza precedenti

Il Corsera ha indagato sulla vicenda, interpellando l'incaricato d'affari Sergiy Kozachevskyi, il quale è caduto dal pero: "Non so perché i nostri recapiti siano finiti su quel sito. Noi non possiamo fare niente in Italia, né tramite il Vaticano. Ci occupiamo di aiuti umanitari e assistenza". Ma qualcuno vi ha cercato per arruolarsi in Ucraina? "Ora il telefono non funziona, in precedenza due persone hanno chiamato e ho risposto che non forniamo le notizie che cercavano. Però qui in Italia circolano informazioni sbagliate sul nostro Paese, come quella sul Battaglione Azov di ispirazione nazista. In Ucraina non ci sono nazisti, questa è solo propaganda russa", ha concluso. Insomma, il diplomatico ucraino accreditato in Vaticano si chiama fuori da questa vicenda. Chi è cosa c'è dietro questa vicenda?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.