Castellammare di Stabia, due sanitari fanno sesso in ospedale: beccati, clamoroso sospetto

Sesso in corsia. È quanto accaduto in un pronto soccorso di Castellammare di Stabia, dove due sanitari sono stati immortalati mentre si scambiavano effusioni molto spinte sul luogo di lavoro. A rivelarlo una fonte anonima, che ha fatto recapitare al quotidiano Metropolis una chiavetta USB con tanto di filmati e un bigliettino. "Questo è quello che succede. Tutti sanno, ma nessuno fa niente", si legge nella missiva.

E le immagini lasciano ben poco spazio all'immaginazione, tanto che l'Asl Napoli 3 Sud, l'azienda sanitaria competente per territorio, sta indagando. Stando a quanto riferito da chi i video li ha visti, i protagonisti sarebbero sempre le stesse persone. Queste ultime sono state riprese in periodi diversi. Loro, dopo essersi appartati nella stessa stanza, si lasciano andare a effusioni e sesso esplicito.

Il tutto ripreso dalla telecamera appositamente nascosta in quel luogo allo scopo di provare l'accaduto. Nonostante cosa stesse facendo la coppia fosse palese, i sospetti non mancano. L'indagine interna infatti sta cercando di far luce sui motivi per cui le segnalazioni siano arrivate solo ora nonostante come denunciato dall'anonimo "tutti sapevano". Il presentimento è che la storia consumata nel nosocomio sia ben più duratura di quanto si possa immaginare.

