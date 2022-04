Roma, "posseduta da Satana": l'indemoniata entra in chiesa e brutalizza il prete

04 aprile 2022 a

Don Guido Panella, parroco della Basilica del Sacro Cuore in via Marsala, a Roma, è stato preso a schiaffi da una donna senza fissa dimora. "Sembrava indemoniata, urlava e sbraitava, era impossibile riuscire a calmarla", ha raccontato il prete a il Messaggero. Don Guido, intorno alle 8,30 del mattino si trovava nel confessionale quando un senzatetto è entrato in chiesa molto alterato inveendo contro tutti. Il parroco quindi lo ha calmato: "Gli ho chiesto di stare buono, gli ho anche dato un euro".

L'uomo è uscito ma poco più tardi è tornato con altre due persone e insieme hanno cominciato a dare fastidio ai presenti. Erano tutti e tre molto aggressivi, tanto che è stata allertata la polizia: "Infastidivano tutti, abbiamo anche dovuto fare schermo a le persone che facevano la comunione. Urlavano e salivano sull'altare", ha detto Don Guido.

"Qui passa chiunque e noi accogliamo chiunque, ma nessuno aveva mai fatto una cosa del genere", ha osservato il prete, "c'erano anche dei pellegrini in visita da Rimini che sono rimasti scioccati nel vedere certe scene". Don Guido ad un certo punto sembrava anche essere riuscito a calmarli ma poi la donna ha ricominciato a urlare e a insultare e lo ha aggredito con uno schiaffo in pieno volto e poi colpendolo ancora, come una "indemoniata", appunto. Alla fine è arrivata la polizia che l'ha portata in Commissariato.

