Meteo, weekend delle Palme rovinato: grandine e raffiche di vento, dove picchia il maltempo

Weekend all'insegna del maltempo quello delle Palme. Per sabato 9 e domenica 10 aprile buona parte dell'Italia sarà attraversata da precipitazioni e forte vento. Un nuovo fronte infatti cercherà di valicare le Alpi e spingersi verso il Mediterraneo centrale. Il tutto accompagnato da un flusso di correnti sudoccidentali che determineranno un peggioramento principalmente sulle regioni tirreniche centro-settentrionali.

Stando alle previsioni di 3BMeteo la giornata di sabato si aprirà con un tempo soleggiato, ma che lascerà in fretta spazio all'instabilità. Dalla mattina s Alpi, Friuli Venezia Giulia, regioni tirreniche e Sardegna ci saranno diversi addensamenti che aumenteranno sfociando al nordest e in piogge e rovesci. Questi ultimi dal Trentino, alto Veneto e Friuli arriveranno in Veneto, nel sudest della Lombardia, Emilia orientale e Romagna. Temporali in alcune zone saranno accompagnati da grandine e neve in calo fino a 500/700m.

Non va meglio alle regioni centrali tirreniche con piovaschi su interne toscane, laziali e Umbria. In serata rovesci su Toscana centro-settentrionale, Umbria e Marche, in estensione a medio-alto Lazio e alto Abruzzo a fine giornata. Neve in abbassamento fin sotto i 1000m sull'Appennino centro-settentrionale. Condizioni ben più soleggiate al sud e schiarite a nordovest. Ribaltone nella giornata di domenica, dove la perturbazione si sposterà al sud. Qui le regioni meridionali e il medio Adriatico saranno attraversati da piogge e rovesci anche forti. Neve fin verso i 500m. Giornata migliore sul resto d'Italia che assisterà alla rimonta di un campo di alta pressione che dal Mediterraneo occidentale si espanderà verso l'Italia. Mentre soffierà ancora un teso Maestrale al Centro-Sud.

