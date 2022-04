Papa Francesco su Rai 1, un minuto di silenzio con occhio sbarrato: il video che spaventa il mondo

16 aprile 2022 a

Un video che sta facendo il giro del mondo alla velocità della luce. Un video il cui protagonista è Papa Francesco. Si tratta di un passaggio dell'intervista concessa dal Pontefice a Lorena Bianchetti, per A sua immagine, in onda su Rai 1 in occasione del Venerdì Santo. Un video che mostra Bergoglio trincerarsi dietro un lungo, inquietante ed enigmatico silenzio.

La Bianchetti, infatti, domanda: "Santo Padre, sono quasi le tre, come dobbiamo vivere questo orario oggi?". Ma il Pontefice, come detto, resta in silenzio. Muto, non proferisce parola. Tanto che soprattutto sui social aveva iniziato a montare il sospetto: una domanda non gradita. Già, ma perché?

In verità, nessuna domanda sgradita. Secondo Repubblica, infatti, "era evidente il carattere simbolico di quel silenzio di fronte a ciò che per la religione cattolica resta l'evento per il quale non bastano le parole e le spiegazioni umane, considerato l'indicibile della morte di Gesù". Il punto è che nella sua domanda, citando le tre del pomeriggio, la Bianchetti ha fatto riferimento proprio ai Vangeli, che indicano il tempo esatto della giornata in cui iniziò l'agonia di Cristo. Davanti alla quale, con discreta evidenza, Papa Francesco ha preferito il silenzio.

