Belluno, un terrificante incidente sulla provinciale: auto trapassata dalla barra in acciaio

A vedere le immagini di come è ridotta la macchina è difficile pensare che qualcuno possa esserne uscito vivo. Ma il conducente di questa Hyundai è stato letteralmente miracolato. Ieri l'uomo, di 58 anni, bellunese, è finito fuori strada sulla provinciale 1 Sinistra Piave a Sagrogna, in provincia do Belluno, e la sua auto, come riporta Leggo, è stata trafitta dal guard rail, la barriera di protezione stradale, infatti, si è infilzata nel vano motore. Se si fosse infilata qualche centimetro più su, avrebbe spaccato il parabrezza colpendo il conducente e con ogni probabilità lo avrebbe ucciso.

Intorno alle 19,30 per cause in corso di accertamento l'uomo avrebbe perso il controllo della macchina mentre procedeva da Belluno verso Ponte nelle Alpi. Lo schianto al chilometro 3 e 200 dove la vettura ha divelto 15 metri di guard rail, prima di finire la sua corsa. Il 58enne alla guida, unico occupante dell'auto, è sceso con le sue gambe dall'auto chiedendo soccorsi.

Sul posto, in via Sagrogna, sono arrivati subito i vigili del fuoco del comando bellunese. "I pompieri arrivati con il personale di prima partenza hanno messo in sicurezza l'auto la cui cuspide si è infilata nel motore dell'auto - spiegano dal comando dei vigli del fuoco -, mentre il conducente rimasto ferito è stato preso in cura dal personale sanitario per essere trasferito in pronto soccorso". Portato al San Martino di Belluno dopo la visita, è stato dimesso. Un vero miracolato.

