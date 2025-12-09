Ivrea, la neonata morta? Ora è tutto chiaro: chi ha travolto l'auto

Sarebbe stata tamponata da un furgone l'auto con a bordo la bambina di tre mesi morta dopo essere stata sbalzata sulla strada. La tragedia risale a sabato 6 dicembre sull'A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano. Dalle indagini della Procura di Ivrea è emerso che il veicolo su cui viaggiava la piccola con la madre, in direzione Aosta, sarebbe uscito di strada non in modo autonomo, ma dopo l'urto con un furgone. La persona alla guida del mezzo pesante in un primo momento si sarebbe fermata e poi sarebbe fuggita. Coinvolta anche una terza auto, che al momento non sarebbe ancora stata individuata e che avrebbe investito la bambina in un secondo momento, dopo che la piccola era stata sbalzata dall'auto.

Gli investigatori che indagano sulla tragedia di Volpiano avrebbero già sentito alcuni testimoni e visionato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell'autostrada. Inoltre, proseguono gli accertamenti tecnici per capire perché l'ovetto, che avrebbe dovuto proteggere la bimba e che era posizionato sulla Fiat 500X della madre, è stato sbalzato fuori dal mezzo.