Bollettino 20 aprile, 100mila contagi e 205 morti: la nuova ondata dopo Pasqua?

Una nuova fiammata di Covid si è presentata puntuale dopo le feste di Pasqua. Se ci sarà una nuova ondata e di che portata lo scopriremo nei prossimi giorni, ma intanto è stato registrato un primo rimbalzo importante per quanto riguarda i nuovi positivi: sono quasi 100mila nelle ultime 24 ore, così tanti non si vedevano dallo scorso 29 marzo.

Il bollettino di oggi, mercoledì 20 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 99.848 contagiati, 101.614 guariti e 205 morti a fronte di 610.600 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 16,4% (+0,7 rispetto a ieri). Un aumento di casi di Covid molto deciso rispetto ai 27mila di ieri, quando però i test effettuati erano stati poco più di 170mila. Per questo sarà importante monitorare la situazione contagi nei prossimi giorni, fermo restando che la situazione appare sempre sotto controllo.

Soprattutto alla luce dei dati che riguardano il sistema sanitario nazionale, con la pressione che resta bassa: oggi il saldo dei ricoverati Covid in reparti ordinari è -7 (10.207 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -9 (413) a fronte di 44 nuovi ingressi. Nel frattempo si avvicina il tempo delle decisioni sulle ultime restrizioni ancora in vigore in Italia, come le mascherine al chiuso. Il governatore campano Vincenzo De Luca ha già fatto sapere che intende proseguire sulla linea della prudenza: “Stiamo verificando se fare qualche ordinanza regionale più restrittiva”.

