Papa Francesco: "State attente con la lingua, perché...". L'impensabile frase sulle suocere

Papa Francesco pensa proprio a tutti. Questa volta si è espresso su una delle figure storicamente più "detestate" dagli uomini: la suocera. Nel suo discorso in Piazza San Pietro, il Pontefice si è rivolto ai fedeli esortandoli ad avere più cura e riguardo nei confronti delle madri delle loro mogli o mariti.

Bergoglio invita ad approfondire i legami tra suocere, nuore, e generi. Ha così esordito all’udienza generale: “Oggi la suocera è un personaggio mitico. La suocera, non dico che la pensiamo come il diavolo, ma sempre la si pensa come una brutta figura. Ma la suocera è la mamma di tuo marito o la mamma di tua moglie”. Non bisogna più allontanarla ed escluderla dal nucleo familiare, anzi è necessario coinvolgerla di più. “La suocera quanto più lontano è meglio è. No, è madre, è anziana”, ha spiegato Bergoglio. E ancora: “La cosa più bella per le nonne è vedere i nipotini”.

Dopo averle difese a spada tratta, Papa Francesco si è rivolto direttamente alla suocere: “State attente con la lingua perché la lingua è uno dei peccati più brutti delle suocere”. Il Papa quindi riconosce il caratterino che talvolta può emergere dalle stesse, ma "a volte sono un po' speciali... ma hanno dato la maternità del coniuge”, conclude Papa Francesco, auspicando eterna gratitudine alla figura della suocera.

