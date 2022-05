"No beveva, non fumava...". La sconcertante morte a 20 anni: cosa è successo a Raoul Biagiotti

02 maggio 2022 a

a

a

Una morte drammatica e sconcertante. Raoul Biagiotti, ragazzo di 20 anni di Lucca, si è sentito male nella discoteca Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi, lo storico locale della movida della Versilia dove lavorava. Il giovane cameriere si è accasciato in mezzo ai clienti sabato notte: nonostante l'allarme sia stato fatto scattare immediatamente e l'arrivo tempestivo di una ambulanza e di un medico dopo la chiamata al 118, Biagiotti non ce l'ha fatta. Rianimato e trasportato prima all'ospedale Versilia quindi a quello del Livorno, dove è spirato: la causa del decesso sarebbe una emorragia cerebrale.

Santina muore di Covid a 42 anni: "Tre mesi fa...", un paese sconvolto

Il malore fatale è avvenuto intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica, quando la Capannina di Franceschi era ancora piena di clienti e musica. Raoul lavorava per rendersi indipendente economicamente dalla famiglia, non beveva e non fumava. Anche per questo il malore e la morte improvvisa hanno sconvolto ancora di più la sua cerchia di familiari ed amici. "Nonostante il dolore della perdita ti assicuro che ripercorrerei tutto il viaggio assieme a te: è stato un vero onore e privilegio conoscerti", è il commovente e straziante ultimo post della madre pubblicato sui social, commentato con un gran numero di messaggi di condoglianze.

Ilaria, morta al bar a 33 anni. Era incinta, il malore improvviso: Padova sotto choc





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.