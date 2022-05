Nostradamus, "ritrovato il libro delle antiche profezie": il sospetto, furto tedesco?

05 maggio 2022 a

Una antico manoscritto di Nostradamus è stato recuperato dai Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale. "All'esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica al Tribunale di Roma - pool Tutela Patrimonio Artistico - si legge nella nota - i Carabinieri Tpc hanno rimpatriato, dalla Germania, un antico manoscritto dell'astrologo francese Michel de Nostredame (1503-1566), più noto con lo pseudonimo di Nostradamus, trafugato in epoca imprecisata dalla Biblioteca Generalizia del Centro Studio Storici Barnabiti di Roma.

Si tratta dell'opera in latino dal titolo Profetie di Michele Nostradamo. Le indagini sono state avviate dai Carabinieri quando il volume è risultato in vendita presso una casa d'asta tedesca, che l'avrebbe posto all'incanto nei primi giorni di maggio dello scorso anno. Su una delle pagine del testo pubblicate sul sito della casa d'aste, è stata rilevata la presenza di un timbro della Biblioteca SS. Blasi Cairoli del Urbe, confluita, nel 1991, in quella Generalizia dei Padri Barnabiti.

Attraverso una richiesta di assistenza inoltrata dall'Autorità Giudiziaria italiana a quella tedesca, l'asta è stata bloccata e il volume è stato sequestrato e custodito presso gli uffici di Polizia di Stuttgart, in attesa del suo rimpatrio, agevolato attraverso uno strumento di cooperazione europeo tra il Ministero della Cultura italiano e l'omologo tedesco. Il volume è stato restituito nella mattina odierna, al responsabile della Biblioteca, Padre Rodrigo Alfonso Nilo Palominos.

