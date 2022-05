Sonia Bruganelli, lo schiaffo a chi attacca Elisabetta Franchi: "Paga lei e dunque fa quello che vuole"

09 maggio 2022 a

a

a

Com'è noto, Elisabetta Franchi è entrata nel vortice delle polemiche a causa di alcune sue esternazioni. Nell'evento organizzato da Il Foglio e Pwc la stilista ha dichiarato: “Quando metti una donna in una carica molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni quella posizione è scoperta. Un imprenditore investe tempo e denaro e se ti viene a mancare è un problema, quindi anche io da imprenditore responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini ”. Frasi controverse che hanno scatenato un putiferio.

"Donne ai vertici? Solo dopo i 40 anni e...". Elisabetta Franchi choc, travolta da polemiche e insulti



E ancora: “Le donne le ho messe ma sono anta, questo va detto, comunque ancora ragazze ma cresciute. Se doveva far figli o sposarsi lo avevano già fatto e quindi io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa e lavorare h24, questo è importante”. Da qui le polemiche non si sono fatte attendere. Chi l'ha definita sessista che usa 'parole becere' e chi ha scritto sul web: “ Benvenuti nel Medioevo ”. Questi sono solo la punta dell'iceberg degli insulti ricevuti dalla Franchi.

"Paleolitico". Vietato elogiare le ombrelline, il raptus di Selvaggia Lucarelli contro Elisabetta Franchi



Ma c'è anche chi l'ha difesa. E tra questi ecco Sonia Bruganelli , moglie di Paolo Bonolis, a scagliare una lancia a favore della donna, scrivendo nel suo profilo Twitter: “Il modo di Elisabetta Franchi di esprimere la sua politica aziendale non sarà stato sicuramente gradevole ma ricordo che è la SUA azienda che paga LEI i suoi dipendenti e credo sia libera di assumere CHI REPUTA PIÙ OPPORTUNO. E adesso scatenatevi pure con la vostra demagogia”. Oltre 200 'like' ma tantissimi commenti che criticano la sua presa di posizione.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.