Padova, tragico frontale tra auto e camion: due morti, chi c'era alla guida

Un altro incidente si è consumato oggi, 20 maggio, nell'Alta Padovana nel comune di San Pietro in Gu. Intorno alle 16.20 l'impatto violento è avvenuto lungo la Postumia. Quello avvenuto è un tragico frontale che ha visto coinvolti un camion e un auto. Si trattava di una Fiat Multipla di colore grigio. Dalle immagini rilasciate dei Vigili del Fuoco si possono vedere chiaramente i veicoli completamente distrutti dall'impatto. L'esito di tale scontro è drammatico: due passeggeri sono morti sul colpo mentre quattro sono gravemente feriti.

Inevitabilmente la viabilità è stata bloccata dalle forze dell'ordine per tutta la giornata. A prestare soccorso sono arrivate quattro ambulanze del Suem 118, due elisoccorsi e i vigili del fuoco, partiti da Cittadella e Bassano del Grappa. Dopo aver messo in sicurezza i mezzi hanno provveduto a estrarre i feriti dalle auto.

È stato trasportato dall'elisoccorso di Verona all'ospedale di Vicenza il primo ferito che, in condizioni disperate, lottava tra la vita e la morte. Una seconda vittima è invece in prognosi riservata, portato d'urgenza all'ospedale di Padova dall'elicottero del Suem Euganeo. Gli ultimi due feriti invece sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Cittadella. Secondo un primo responso la loro vita non sarebbe in pericolo.

