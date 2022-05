Auto, il trucco che nessuno sa per risparmiare un bel po' di soldi mentre si guida: cosa fare subito

23 maggio 2022 a

a

a

Sono ufficialmente partiti i nuovi incentivi auto e moto. Sebbene la piattaforma per la prenotazione del bonus sarà attiva a partire da mercoledì 25 maggio, tutti i contratti di vendita stipulati dal 16 maggio in poi sono già ammissibili per gli sconti. Tra le auto che rientrano negli incentivi e consentono quindi di risparmiare alcune migliaia di euro ci sono quelle ibride.

Video su questo argomento Auto elettriche, Mercedes svela il suo prototipo "rivoluzionario" nato da un foglio totalmente bianco

Per avere accesso al bonus da 2mila euro è necessario rottamare un veicolo maggiormente inquinante e acquistarne uno ibrido, con un limite massimo di spesa di 35mila euro. Virgilio Motori ha svelato diversi “trucchi” per sfruttare al meglio i veicoli ibridi e alleggerire le spese legate al consumo. Innanzitutto bisogna tener presente che le auto ibride ricaricano le batterie con la frenata: evitando di frenare in maniera brusca si sfruttano al meglio le potenzialità del sistema ibrido. Alla partenza bisogna poi essere graduali nel premere il pedale dell’acceleratore, facendolo in modo progressivo, senza essere bruchi e prendendo velocità in modo lineare e controllato.

Attenzione al bollo auto: chi non deve più pagarlo e come verificarlo

Per quanto riguarda la riduzione dei consumi, il consiglio è quello di raggiungere la velocità desiderata e di “veleggiare”. Cosa significa? Lo spiega bene Virgilio Motori: “Una volta raggiunta la velocità desiderata, sollevate il piede dall’acceleratore ed eseguite nuovamente una leggera pressione per mantenere la lancetta dell’indicatore al di sotto della metà del campo ‘Eco’. Così facendo viaggerete a velocità costante sfruttando il motore elettrico, proprio come se si fosse in ‘folle’ su un veicolo a cambio manuale”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.