Meteo, mancano poche ore, poi viene giù tutto: dove colpirà il vortice mediterraneo

Addio bel tempo, un vortice mediterraneo è diretto verso l'Italia e porta con sé piogge e temporali. La prima a essere raggiunta è la Sardegna. Nel resto del Paese, invece, i suoi effetti vengono indeboliti dall'anticiclone e si manifestano solo con cielo nuvoloso, come riporta Lorenzo Badellino di 3bMeteo. In giornata, però, l'instabilità interesserà anche le zone lungo i rilievi appenninici, con alcuni rovesci o temporali che si trascineranno fino a sera.

Scendendo nel dettaglio, quindi, al di là delle piogge in Sardegna, sarà in prevalenza soleggiato sulle regioni settentrionali, a parte qualche addensamento in più nel pomeriggio-sera soprattutto nelle zone alpine, dove non mancheranno rovesci o temporali, un po' più frequenti tra Piemonte occidentale e Friuli Venezia Giulia. Al centro-sud, invece, sarà principalmente nuvoloso, con qualche rovescio e qualche temporale sparso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Il tutto, però, dovrebbe esaurirsi in serata.

Le nubi, invece, saranno meno spesse in Sicilia e sulle regioni ioniche. Al Sud, inoltre, le temperature saranno in calo. Diversa la situazione al Nord, dove invece sono previste temperature in aumento. Fatta eccezione per Sardegna e Appenino, insomma, le ultime previsioni indicano condizioni più stabili e caldo sul resto d'Italia.

