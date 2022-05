Roma, i figli rasati a zero per disegnare lo stemma di una big di serie a: per il padre tifoso finisce malissimo

28 maggio 2022 a

Porta i figli di 8 e 6 anni dal barbiere e li fa rasare a zero per poter disegnare sulle loro teste lo stemma della Juventus: per questo motivo un 45enne di Roma - tifoso bianconero - sarebbe stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Subito dopo l'accaduto, si è creato un vero e proprio dramma familiare: i ragazzini, tornati a casa piangendo, si sono lamentati con la madre. In particolare avrebbero confessato di avere paura di essere presi in giro dai compagni, quasi tutti tifosi della Roma e della Lazio.

Proprio per questo l'ex moglie ha deciso di presentare denuncia. Adesso, nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero ha chiarito che, oltre ad altri atteggiamenti vessatori e a tratti violenti, l'obbligo di rasarsi i capelli è un maltrattamento. Il fatto, come riporta Il Messaggero, risale al 2021 e nasconde non pochi problemi all'interno della famiglia.

Pare infatti che, già prima di questo episodio, ci fosse parecchia ostilità tra i due ex coniugi: l'uomo, secondo la denuncia, non avrebbe accettato la fine della relazione. Ecco perché poi avrebbe iniziato a offendere e minacciare l'ex moglie, seguendola fin sotto casa e parlando male di lei ai due figli. Fino a questo ultimo gesto: andare dal barbiere senza informare, come avrebbe dovuto, la donna. Nei mesi scorsi l'uomo sarebbe stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini. Ora la Procura dovrà decidere se rinviarlo a giudizio.

