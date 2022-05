Ospedaletto Lodigiano, l'assurda morte di un bimbo di 7 anni, cosa è successo

23 maggio 2022 a

È morto tra le braccia dei genitori il bambino di sette anni scomparso prematuramente a causa di un infarto avvenuto nella sua abitazione. La famiglia, originaria di Ospedaletto Lodigiano (Lodi), ha vissuto questo dolore nella serata di sabato sera, sabato 21 maggio, dopo un lungo periodo di sofferenza del piccolo. Il bambino era affetto da anni d'immunodeficienza. A causa del suo grave quadro clinico lo scorso settembre non aveva potuto iniziare con i suoi amici l'inizio della scuola poiché era stato sottoposto a un'operazione che lo aveva costretto a letto per lungo tempo.

Il bimbo era poi tornato a casa da qualche settimana per la gioia dei suoi genitori. Questi ultimi infatti pensavano che la situazione fosse migliorata e che loro figlio potesse iniziare finalmente a vivere come ogni altro suo coetaneo. Purtroppo però, intorno alle 20 di sabato sera, il suo cuore non ce l'ha più fatta e ha smesso di battere. I genitori avevano immediatamente chiamato l'ambulanza sperando in un miracolo. Le manovre di rianimazione sono durate a lungo ma senza alcun successo. I sanitari hanno dovuto dichiarare il decesso sotto gli occhi dei genitori. Il sindaco di Ospedaletto Lodigiano, Eugenio Ferioli ha voluto dimostrare vicinanza alla famiglia dichiarando: "Il dolore non è solo dei genitori, ma dell'intera comunità".

