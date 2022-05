Bergamo, esplosione a scuola, bimbi ustionati. La scoperta choc: cosa stavano riscaldando

30 maggio 2022 a

Incidente drammatico in una scuola dell'infanzia di Osio Sopra, in provincia di Bergamo: cinque bambini sono rimasti ustionati durante le prove di una recita scolastica. Una bimba di 4 anni, come riporta TgCom24, è in gravi condizioni ed è stata portata in elisoccorso all'ospedale Buzzi di Milano in codice rosso. Tra i feriti anche tre adulti, tre uomini di 35, 36 e 40 anni, che hanno invece riportato "sintomi da inalazione di fumi e ustioni" e sono stati trasportati per accertamento all'ospedale di Zingonia. Il bilancio è stato fornito dall'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza.

Stando a una prima ricostruzione, i bambini stavano riscaldando dei marshmallow quando la bombola di gas sarebbe esplosa. Anche un altro bambino di 4 anni ha riportato ustioni multiple e per questo è stato trasportato con l'elisoccorso di Brescia al Niguarda di Milano in codice giallo. Codice giallo pure per gli altri tre bambini, due femmine di 3 e 5 anni e un maschio di 6, tutti trasferiti con le ambulanze del 118 al Papa Giovanni XXIII di Bergamo con ustioni multiple.

Sul posto sono intervenute cinque ambulanze, i vigili del fuoco e due elicotteri per i soccorsi da Brescia e da Bergamo. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale e i carabinieri di Dalmine e Treviglio.

