Venezia, due ragazzini scattano un selfie su binari? Ma all'ultimo... cosa svela questa foto

01 giugno 2022 a

a

a

Un selfie estremo per quattro adolescenti di Musile di Piave, comune veneto, I ragazzi, travolti da un momento di noia, hanno ben pensato di distrarsi con una bravata che poteva costare loro la vita, ossia farsi una foto mentre mangiano un panino vicino ai binari del treno. Nulla di nuovo per i quattro che avevano visto fare lo stesso in un video su TikTok, il social network di grande successo tra i ragazzi.

Doppio suicidio a Spinello, la setta Ramtha scende in campo: "Chi erano quei due", un inatteso ribaltone

Ecco nel dettaglio cosa è accaduto durante uno dei loro pomeriggi: i quattro amici erano sul ponte ferroviario sul Piave che collega Musile a San Donà nel Veneziano. Dagli scatti sembra che i ragazzi non pensassero al pericolo a cui potevano andare incontro nel momento in cui sarebbe sopraggiunto un treno. A fermare la follia degli adolescenti, un passante. L'uomo li ha subito notati vicino ai binari ha così avvisato la polizia locale.

Modena, morto di Covid a 63 anni: "Omicidio", il caso giudiziario che sconvolge l'Italia

A sua volta gli agenti hanno allertato la Polfer che ha strappato i ragazzini dai binari prima dell'arrivo del treno. Insomma, una tragedia sfiorata e si spera che i quattro abbiano realmente capito la lezione e che qualcuno, prendendo come esempio la storia, possa far cessare la pubblicazioni di sfide estreme sui social.

"Ammazzo tutti". Bimbo di 10 anni arrestato: i messaggini che sconvolgono l'America

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.