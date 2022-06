Adamello, com'era e com'è: il dramma che si sta consumando sulle Alpi, ecco cosa state vedendo

05 giugno 2022 a

I ghiacciai vittime del cambiamento climatico. Ad oggi le loro condizioni svelano un vero e proprio dramma, spesso inascoltato. Basta guardare le foto del ghiacciaio dell’Adamello per capire in che situazione ci troviamo. La montagna delle Alpi Retiche meridionali, in Lombardia mostra il ritiro, la frammentazione, l’annerimento e il collasso delle zone frontali, che hanno a loro volta causato fessure e crepacci. L’aumento delle temperature sta infatti avendo terrificanti effetti soprattutto sulle Alpi.

Negli ultimi anni la lingua di ghiaccio si è ritratta di circa duemila metri, assottigliandosi. Da qui l'idea di diverse iniziative a favore dell'ambiente. "Nelle ultime due settimane, le temperature eccezionali hanno provocato una rapida fusione dello scarsissimo manto nevoso fino a quote ben superiori ai 3.000 metri – ha spiegato al Giorno Riccardo Scotti, di Sgl –. L’intensità della fusione nivale è stata talmente elevata da provocare la formazione di alcuni laghi su diversi ghiacciai nella nostra regione".

Qualche giorno fa, proprio per effetto del cambiamento climatico, è stato rinvenuto tra la zona del Pian di Neve e l’effluenza del Mandrone un nuovo lago. Nonostante la notizia all'apparenza sembra positiva, in realtà per gli esperti rappresenta un brutto segnale vista l'eccezionale fusione in quota. In sostanza, è la stima degli esperti, se si continuerà con l'attuale trend, alla fine di questo secolo i ghiacciai italiani si saranno ridotti dell'80 per cento. E le conseguenze si riverseranno anche sull'uomo: i ghiacciai rappresentano delle fondamentali riserve d’acqua dolce.

