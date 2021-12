Clima impazzito, sapete dove sta nevicando? Capodanno estremo, il "colpo di coda" di un tragico 2021

31 dicembre 2021 a

A Capodanno si palesa il colpo di coda di un tragico 2021. Le temperature anomale che hanno caratterizzato questi dodici mesi, segnati da eventi climatici fuori dall'ordinario (dai 50 gradi sfiorati quest'estate a Floridia e in Sicilia; nubifragi e alluvioni; trombe d'aria mai viste prima in Italia e nel mondo), si rivedono in quest'ultimo giorno dell'anno. Ora, a fare i conti con il "clima impazzito", riporta il Corriere della Sera, è la California che è letteralmente sommersa dalla neve.

E se a Los Angeles nevica, in Alaska in alcune zone, in un periodo dell'anno solitamente caratterizzato dal freddo tagliente, le temperature sfiorano i 20 gradi. Sull'isola di Kodiak, domenica scorsa, sono stati registrati 19,4 gradi, "la temperatura più alta mai rilevata a dicembre in tutto il territorio", ha osservato Rick Thoman, scienziato dell'Alaska Center for Climate Assessment and Policy. In altre zone del Paese, invece le temperature sono scese ai minimi storici: fino a meno 18 gradi nella città sud-orientale di Ketchikan.

Condizioni climatiche estreme che hanno portato le autorità americane a lanciare l'allarme "Icemageddon". La neve copiosa e le piogge torrenziali hanno infatti lasciato sulle strade lastroni di ghiaccio. Strade e uffici sono quindi stati chiusi in diverse parti del Paese, dove in alcuni casi ci sono state anche interruzioni della corrente. Insomma, è il colpo di coda di un anno tragico per il clima del Pianeta.

