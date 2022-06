Meteo, la "brusca virata": cambia tutto, chi avrà weekend (e ferie) rovinate

15 giugno 2022 a

I continui afflussi di correnti calde di matrice subtropicale manterranno le temperature elevate su tutta l'Italia. Nelle prossime ore, in un contesto di prevalente stabilità, si formeranno comunque annuvolamenti dal pomeriggio nelle zone alpine e lungo la dorsale appenninica. Si aggiungeranno anche rovesci sulle Alpi Marittime, sui rilievi tosco-emiliani, se quelli laziali abruzzesi e su quelli calabro-lucani, comunque in attenuazione in serata. Saranno comunque fenomeni di breve durata, ma che localmente potranno essere anche intensi sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo.

Meteo, il dramma dei "temporali di calore": cosa sono e dove colpiscono, le conseguenze

Previsioni mercoledì 15 giugno: L'anticiclone africano non mollerà lo stivale ma ci saranno comunque delle eccezioni. Si formeranno annuvolamenti dal pomeriggio su Alpi e Prealpi. In serata le pianure lombardo-venete e sul basso Piemonte saranno presenti rovesci e temporali sparsi. Temporali improvvisi anche nel pomeriggio sull'Appennino, specie quello tosco-emiliano e sulla Sicilia orientale. Temperature in lieve salita al Nordovest.

Meteo, scatta il "blocco Omega": l'aria sarà bollente, dove sarà impossibile uscire fuori

Previsioni meteo giovedì 16 giugno: Continuerà il caldo ma dal pomeriggio appariranno nubi su Alpi e Prealpi che innescheranno anche alcuni rovesci e temporali sulle alte pianure venete e friulane. La stessa sorte toccherà alla dorsale appenninica dove verranno a formarsi acquazzoni o temporali sparsi, più frequenti nelle zone tosco-emiliane,laziale-abruzzesi e campano-lucane. Aumenteranno ancora le temperature con picchi di 36°al Nordovest e nelle zone interne della Sardegna.



