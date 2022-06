Volo Mykonos-Milano, motore in avaria: la mossa disperata del pilota, come atterra

14 giugno 2022 a

Incubo sul volo Mykonos-Napoli: l'Airbus A319-111 di Volotea ha avuto un'avaria al motore numero uno durante il viaggio, mentre sorvolava il mar Ionio. Cosa che ha costretto il pilota a fare un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Bari Palese. Le persone a bordo erano 180 ed erano di ritorno dalle vacanze sull'isola delle Cicladi. Tra di loro comunque non ci sarebbe nessun ferito. Stando alla tabella di marcia originaria, l'aereo sarebbe dovuto atterrare a Napoli alle 10 e 35, ma al momento si troverebbe ancora a Bari.

Il volo è partito dall'isola greca alle 9,49 ora locale (8,49 in Italia) e una volta raggiunte le coste pugliesi a sud di Otranto ha deviato la sua rotta verso Bari. I piloti - come riporta Repubblica - sarebbero stati costretti a spegnere il motore guasto per proseguire la discesa verso l'aeroporto di Palese. Adesso i passeggeri sarebbero in attesa che un altro aereo della compagnia li riporti a destinazione.

Sul sito dell'aeroporto di Capodichino a Napoli l'arrivo del volo viene stimato alle 15 e 16. Le cause dell'avaria non sono ancora state specificate né chiarite. Dunque sarebbero in corso degli accertamenti su quanto accaduto. A evitare il peggio è stato il pilota, che ha deciso in maniera tempestiva di cambiare rotta e di atterrare in Puglia. Dopo l'atterraggio, si sono svolte le procedure di routine. Mente solo alcuni voli in partenza avrebbero riportato dei leggeri ritardi, stando a quanto riferito dalle autorità.

