Covid, "arriva la tempesta perfetta": il boomerang del vaccino, l'Italia trema

"Una tempesta perfetta" in autunno, targata Omicron 5. I dati sui contagi da Covid in aumento "in anticipo" rispetto ai dati degli ultimi 2 anni, che a giugno vedevano quasi un azzeramento delle infezioni da Coronavirus, stanno scatenando di nuovo virologi ed esperti della pandemia. Da Massimo Galli a Ilaria Capua, negli ultimi giorni si sprecano gli appelli sconsolati alla prudenza. Sconsolati perché il destino degli italiani sembra già segnato: una nuova ondata sta per abbattersi su di noi, subito dopo l'estate.

Walter Ricciardi, professore di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza (l'unico nel governo che ancora oggi vorrebbe la linea dura su mascherine e distanziamento sociale), prevede per l'autunno "un forte aumento della mortalità tra gli anziani, tra i quali l'80% non ha fatto la quarta dose". "Nei luoghi chiusi e affollati avrei mantenuto l'obbligo" di indossare la mascherina, spiega in una intervista alla Stampa, "perché in questo momento nonostante i contagi siano in aumento non vediamo ancora una pressione forte sugli ospedali, ma smobilitando tutte le misure finiamo per arare il terreno al virus, che in autunno potrebbe farci soffrire. Dobbiamo capire che quello circolante oggi non è più buono ed è invece più contagioso. Ha caratteristiche diverse, ma continua a colpire soprattutto i non vaccinati e i fragili".

Dopo l'estate, secondo il consulente di Speranza, è "prevedibile un forte aumento della mortalità nella popolazione più anziana perché abbiamo mollato sulla campagna vaccinale, tanto che oggi l'80% degli ultraottantenni non ha fatto il secondo booster e abbiamo un basso livello di protezione anche tra i più giovani - spiega - con meno del 40% di vaccinati nella fascia 5-11 anni. Così si ricrea quel circuito perverso del contagio intra-familiare che già lo scorso anno ha finito per colpire i più fragili. Dovremmo fare una campagna vaccinale antinfluenzale e per il Covid, vedo invece che in alcune regioni si sta smantellando l'apparato che ci ha consentito di raggiungere il record di vaccinati in Europa". Secondo Riccardi, l'ipotesi di abolire l'isolamento domiciliare per i positivi asintomatici sarebbe "un ulteriore, grave errore. Dobbiamo invece perseverare nella strategia dell'isolamento dei casi e del tracciamento dei loro contatti. E dobbiamo farlo proprio ora, ossia nel momento più favorevole grazie alle temperature più elevate, per non ritrovarci poi in autunno nuovamente con un'alta pressione sul nostro Servizio sanitario nazionale e a contare ancora troppi morti".

