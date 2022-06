Meteo, è arrivato Caronte, nulla sarà come prima: chi rischia la botta di calore

20 giugno 2022 a

Con Caronte nulla sarà come prima. L'ondata di caldo che si abbatterà sull'Italia neo corso di questa settimana potrebbe avere conseguenze inimmaginabili per diversi settori, a partire da quello dell'agricoltura piegato da una siccità senza precedenti. Di fatto le temperature che toccheremo in questi 7 giorni, si parla di picchi introno ai 40 gradi, non hanno precedenti negli ultimi 20 anni. Nella giornata di domani sono attesi ben 40 gradi in Sardegna e altri 37-38 gradi su tutta la valle Padana.

Come sottolineano gli esperti di 3bmeteo, nella giornata di mercoledì, arriverà qualche temporale pomeridiano sui settori alpini innescando in alcuni settori un lieve calo delle temperature. Ma le massime resteranno altissime. Si tratta di temperature fino a 38 gradi al centro, 40 gradi in Sardegna e 38-40 gradi al sud, soprattutto in Puglia e Basilicata. In Sicilia invece si andrà oltre i 38 gradi. Nella giornata di giovedì invece ci sarà un ulteriore innalzamento delle temperature che dovrebbero superare il muro dei 40 gradi in Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria. Insomma sul fronte meteo sta per intensificarsi questo filone torrido che non dà pace ormai da settimane.

Le temperature non accennano a calare e i rischi per la salute cominciano a diventare preoccupanti. Soprattutto per la fascia d'età che va sopra i 65 anni, l'esposizione a temperature elevate potrebbe provocare danni alla circolazione del sangue. Il consiglio che danno gli esperti è di stare in casa o di frequentare luoghi freschi per evitare amare sorprese.

