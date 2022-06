Meteo, "stanno arrivando le autobotti". Ecco dove verranno chiusi tutti i rubinetti dell'acqua

24 giugno 2022 a

a

a

L'esercito ha già pronte le autobotti. Tutta Italia è alle prese con la carenza idrica, costringendo le Regioni a prendere seri provvedimenti. Tra questi la chiusura dei rubinetti in alcune fasce orarie e per utilizzi di non vitale necessità. Basteranno? Pare di no, al punto che i governatori chiedono lo stato di emergenza e lavorano assieme alla Protezione Civile per disporre un Dpcm da inviare al governo. Il Piemonte, tra le realtà più colpite, chiede ristori. Basta pensare al costo di un'autobotte. Quest'ultima, già funzionante in regione, può costare fino a mille euro.

"L'incrocio di due fattori". Senza precedenti, Luca Mercalli: perché l'Italia è condannata dal meteo

Intanto, come già detto, crescono le misure di contenimento dell'emergenza. In Emilia Romagna ai comuni è chiesto il rispetto del divieto dell'uso dell'acqua potabile extradomestico dalle 8 alle 21. Da concordare invece il riempimento delle piscine, compreso le pubbliche. Anche Pordenone è alle prese con il divieto dell'uso dell'acqua non legato all'uso umano. E ancora, a Scandicci spente tutte le fontane pubbliche. Nel Chianti stop al prelievo e al consumo di acqua potabile per tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e sanitario.

Livigno, la foto-choc fa tremare l'Italia: quello che vedete non esiste più | Guarda

Stesso discorso per il Sud. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha annunciato lo stato di calamità e ha chiesto ai sindaci di rispettare le ordinanze. Vicino a Roma 5 comuni hanno ridotto la pressione dell'acqua mentre a Orvieto non si possono più lavare le auto, le piscine private non possono cambiare l'acqua, orti e giardini non potranno più essere irrigati. La situazione è dunque preoccupante e le previsioni che vedono l'Italia alle prese con più di 40 gradi fa pensare che sarà sempre peggio.

Meteo, oltre i 40° e tempeste furibonde: perché sarà un weekend da incubo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.