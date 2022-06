Autovelox, ecco dove si trova quello più spietato d'Italia

24 giugno 2022 a

Più di 500.000 euro con le multe. Accade sulle Dolomiti, a Colle Santa Lucia sul Passo Giau. Qui si trova l'autovelox più spietato di tutta Italia. Solo nel 2021 l'apparecchiatura ha punito una lunghissima lista di automobilisti che non aveva rispettato i limiti di velocità. Per la precisione, stando ai dati forniti dal ministero dell'Interno, lo scorso hanno l'autovelox ha guadagnato causa sanzioni ben 552.367 euro. Una cifra, quella iscritta a bilancio consuntivo da parte dell’amministrazione comunale, alquanto ingente.

Basta pensare che il comune in provincia di Belluno conta 255 abitanti. Dividendo gli incassi per la popolazione, la media è di 1.555 euro per ogni abitante. Ma che fine fanno tutti questi soldi? Semplice: vengono utilizzati dall’amministrazione per la gestione e il miglioramento della viabilità. Oltre a Colle Santa Lucia, ci sono altre città più grandi che collezionano i record di multe.

Come Milano che nel 2021 ha toccato quota 102.685.048,52 euro o Roma. Nella Capitale le violazioni hanno generato introiti per oltre 94 milioni di euro. Segue Torino con 41.553.065,55 euro. Tra le principali infrazioni l‘eccesso di velocità, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e l’uso del telefono cellulare. Spesso però a punire gli italiani c'è la noncuranza nei confronti dei divieti.

