Sara Pegoraro morta a 26 anni, il terribile sospetto: cosa ha ucciso la modella

28 giugno 2022 a

a

a

È morta a soli 26 anni Sara Pegoraro, modella di Treviso molto conosciuta sui social. La ragazza avrebbe accusato un malore, che le è stato fatale. La tragedia è avvenuta venerdì, 24 giugno, in mattinata, quando Sara è stata colta da un malore vicino al supermercato Aldi di viale della Repubblica. Lo svenimento l'aveva fatta cadere in un fossato. Portata in ospedale per diversi controlli e poi tornata a casa, la giovane ha subito un nuovo malore provocato - sarebbe la ricostruzione - dall'assunzione di sostanze stupefacenti. A trovarla la madre con cui viveva.

Salva il figlio dalle onde, torna a riva e muore davanti al marito: addio a Maria, tragedia a Rosignano

Al momento gli inquirenti stanno indagando sulla sostanza e hanno aperto un fascicolo per il reato di "morte come conseguenza di altro reato". Un anno e mezzo fa la 26enne era stata investita e lo scorso maggio era stata operata allo scafoide. "E anche questa è fatta - scriveva su Instagram - Grazie mamma per esserci stata sempre, pronta ad aiutarmi in ogni momento e grazie e per non avermi lasciata mai sola. Sei la mia ancora". Poi la foto di un polso fasciato: "Mi prendo un momento di pausa per prendermi cura di me stessa".

Salva due bimbi dall'annegamento e muore? Il gesto-choc dei genitori del piccolo

Increduli per quanto accaduto gli amici di una vita, che in questi giorni hanno riempito la sua pagina social di messaggi di cordoglio: "Ciao Sara, ci mancherai". E ancora: "Alla fine la grigliata che volevi tanto che facessi, la faremo insieme lassù, riposa in pace cugina", "Eri una persona speciale, chi ti conosceva lo sa. Avevamo già programmato la giornata ma tu purtroppo non sei venuta. Non ti dimenticherò mai".

Pordenone, Dario muore a 50 anni dopo la festa per la sindaca: cosa lo ha stroncato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.