Tassa sulla casa, la mossa del Pd sugli immobili: spallata alla proprietà privata

Fausto Carioti 02 luglio 2022

a

a

Se qualcuno ha investito i propri risparmi nell’acquisto o nella ristrutturazione di un appartamento in una grande città turistica, con l’intento di affittarlo mediante regolari contratti brevi, versando le dovute tasse all'erario, sappia che ha gettato soldi: presto non potrà più farlo. E ovviamente l'immobile, tolta questa possibilità di essere messo a reddito, perderà valore sul mercato. È il risultato dell'ultima crociata del Pd, e purtroppo non solo sua. La chiamano «lotta agli affitti selvaggi». In realtà gli affitti sono di due tipi: legali e in nero, e ciò che è appena stato fatto in parlamento penalizza i primi e incentiva i secondi. Soprattutto, la novità rappresenta un ennesimo vulnus al diritto difeso dall'articolo 42 della Costituzione, quello per cui «la proprietà privata è», o meglio "sarebbe", «riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Qui, si va in direzione opposta al dettato costituzionale: si riducono i diritti dei proprietari e le possibilità degli affittuari a breve termine, per lo più turisti che non vogliono spendere troppo per alloggiare nei centri delle città italiane.

BLITZ NOTTURNO

La nuova norma è stata approvata in commissione alla Camera nella notte tra giovedì e venerdì. Arriva sotto forma di emendamento al "decreto Aiuti", scritto dal deputato veneziano Nicola Pellicani, piddino, e riguarda proprio il capoluogo veneto. Stabilisce che, «al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, la residenzialità nel centro storico e di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale» della città, il comune di Venezia può individuare, «con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve».

Vere e proprie misure restrittive del diritto di disporre legalmente del proprio appartamento, insomma. Dal punto di vista normativo, si tratta della prima eccezione territoriale al decreto del 2017 che ha disciplinato le locazioni brevi, quelle non oltre i trenta giorni, e consentito ai proprietari di case nelle città turistiche di incrementare il loro reddito, a molti turisti di alloggiare con spese relativamente contenute e allo Stato di incassare il 21% del provento, tramite la "cedolare secca" in vigore per queste locazioni. La città lagunare, però, è solo il primo passo. Lo annuncia lo stesso Pellicani, che spiega di aver agito perché le locazioni brevi «sono ormai fuori controllo». Venezia, promette, farà «da apripista per affrontare un tema che riguarda tanti centri storici delle città, a partire da Roma e Firenze». Si sta già lavorando perché sia così.

