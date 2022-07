Meteo, apice della canicola: ecco dove il caldo farà più male

02 luglio 2022 a

a

a

Tra il 4 e il 5 luglio è previsto l’apice della canicola, dopo un weekend che sarà comunque caratterizzato da grande caldo, con picchi fino ai 40°C. Lo riporta 3BMeteo, secondo cui l’alta pressione africana continua a irrobustirsi: ciò significa che il tempo nel fine settimana risulterà stabile praticamente in tutta Italia.

Meteo, da Torino la foto che sconvolge l'Italia: cosa state vedendo

“All’interno della cupola anticiclonica - si legge su 3BMeteo - si intensificherà l'afflusso rovente di matrice subtropicale che culminerà al Sud, sulle due isole maggiori e sulle regioni tirreniche, con locali punte di 40°C ed oltre e afa alle stelle. Ci aspetta quindi un fine settimana rovente su molte regioni, con temperature un po' meno elevate al Nord e sul medio Adriatico, dove comunque domenica il caldo sarà fastidioso e in Val Padana si potranno toccare punte di 36°C”.

"Continuerà a salire fino a 44 gradi". Arriva l'escalation del caldo: ecco quando

Per quanto riguarda domenica 3 luglio, sarà un’altra giornata stabile e in prevalenza soleggiata sull’Italia, con le uniche eccezioni rappresentate da una lieve variabilità nel pomeriggio-sera sulle Alpi orientali, dove comparirà qualche rovescio o breve focolaio temporalesco, in particolare su Alpi Retiche e Alto Adige. “Temperature in aumento al Centro-Nord - si legge ancora su 3BMeteo - massime fino a 36/37°C sulla Val Padana centro-orientale, 37/39°C sulle centrali tirreniche, Materano e zone interne della Sicilia, fino a 38/40°C sulla Sardegna interna. Dopo il tramonto afa alle stelle sulla Val Padana e sulle zone costiere”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.