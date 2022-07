Meteo, da Torino la foto che sconvolge l'Italia: cosa state vedendo

01 luglio 2022 a

Non proprio tutta Italia si trova alle prese con un weekend di sole. A Torino si sono abbattute pioggia e grandine. La Regione nella serata di giovedì 30 giugno ha dovuto fare i conti con venti fino a 110 chilometri orari, chicchi di grandine grandi fino a 5 centimetri e piogge torrenziali. In particolare, un violento temporale si è abbattuto nell'area Metropolitana di Torino (su Rosta, Alpignano, Rivoli, Grugliasco, Collegno, Pianezza e Venaria Reale), causando danni ingenti ad alberi, vetri delle case e auto. A dare l'allarme il sindaco di Venaria Fabio Giulivi attraverso un post su Facebook: "Sono appena rientrato da un giro per Venaria e lo scenario è sconfortante. Auto rovinate (anche la mia), vetri rotti, alberi spezzati, tappeti di foglie, alcune vie sembrano scenari post bellici. Ho incontrato baristi che risistemavano i tavoli sparsi per le piazze e cittadini che controllavano i vetri in frantumi delle proprie auto".

Preoccupata anche Coldiretti. Le perturbazioni hanno infatti provocato grossi danni alle aziende. Gli agricoltori addirittura parlano di un piccolo uragano che ha sradicato e spezzato rami degli alberi da frutto, spappolato le colture di orticole, abbattuto il grano da trebbiare e soprattutto ha azzerato le colture di mais in piena fioritura. La grandinata ha spezzato i fiori e i gambi delle piante del mais e tagliato le foglie.

"I nostri tecnici sono al lavoro per verificare l'ammontare dei danni - spiega il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici - ma è certo che è andata persa un buona parte della produzione di mais e quindi dei mangimi animali autoprodotti dalle aziende". Insomma, l’ennesima grana dopo il lunghissimo periodo di siccità, ma soprattutto un fenomeno controcorrente dato che il resto d'Italia vive giornate di sole.

