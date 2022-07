Firenze, la cavalla stramazza al suolo: la foto che fa il giro del mondo

03 luglio 2022 a

Nelle stesse ore in cui Siena impazziva per il Palio in piazza del Campo, nella vicina (ma "lontanissima") Firenze una cavalla stramazzava sul selciato delle strade del centro storico. E l'attimo, immortalato in una foto diventata virale sui social nel giro di pochi minuti, ha scatenato una crociata da parte degli animalisti contro i "fiaccherai", i conducenti dei calessi per turisti che animano il capoluogo toscano.





Fernanda, questo il nome della cavalla, ha 13 anni e stava trainando un carretto in via Calzaiuoli. Secondo gli animalisti e gran parte dei commentatori su Twitter la foto della cavalla in ginocchio sulla strada sarebbe il simbolo delle angherie subite dagli animali, vittime di stanchezza e caldo che potrebbero risultare letali. Ma dalle pagine della Nazione è lo stesso fiaccheraio Andrea, figlio d'arte e conduttore da 10 anni, a difendersi e spiegare: "Fernanda è soltanto scivolata. Stavo accompagnando una madre americana con due figli al loro hotel a Porta al Prato. Eravamo appena partiti, per schivare i piloni di cemento al centro di via Calzaiuoli mi sono spostato al lato della strada e in quel punto è più facile scivolare. Sono sceso, la cavalla si è rialzata da sola mentre le tenevo la testa, le persone sono risalite e siamo ripartiti. Noi non maltrattiamo gli animali. Nei giorni di grande caldo, sono appositamente andato in ferie". Ma le polemiche, come sempre in questi casi, non si placano.

