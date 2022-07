Omicron, "lockdown di fatto": torna l'incubo, quando scatta la paralisi

08 luglio 2022 a

La situazione epidemiologica dell’Italia sta continuando a peggiorare e anche rapidamente, a causa delle sottovarianti di Omicron super contagiose. Mai in tempi estivi si erano verificati così tanti nuovi casi di Covid: sono stati oltre 100mila per due giorni consecutivi, e l’ondata non sembra volersi fermare, con il picco che potrebbe essere raggiunto verso la metà del mese di luglio.

La Fondazione Gimbe nel suo ultimo report ha parlato di una “crescita esponenziale dei contagi, che non contabilizza il sommerso dei casi non dichiarati”. Gli effetti dell’ondata estiva presto potrebbero farsi sentire in pieno: “Quarta dose al palo e con grandi differenze regionali nelle coperture e un’alta percentuale di popolazione sintomatica o isolata, che rischia di determinare un ‘lockdown di fatto’ su vari servizi, inclusi quelli turistici”. Nino Cartabellotta ha quindi messo gli italiani in guardia: “In questa fase, oltre ad accelerare la somministrazione della quarta dose dei pazienti vulnerabili, è indispensabile contenere la circolazione virale usando le mascherine”.

Nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio, i nuovi casi di Covid sono stati 595.349: in aumento del 55% rispetto alla settimana precedente. I contagi salgono in tutte le regioni italiane, con l’incremento peggiore che è stato registrato in Lombardia (+95,9%). Inoltre sono cresciuti anche i decessi, che sono stati 464 rispetto a 392 della settimana precedente, in aumento del 18%. “Esistono reali motivi di preoccupazione - ha commentato Cartabellotta - perché l’occupazione dei posti letto è destinata ad aumentare nelle prossime settimane”.

