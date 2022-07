Stresa, stupro di gruppo in spiaggia su una 20enne: doppio-choc, chi c'era nel branco

09 luglio 2022 a

Uno stupro di gruppo sarebbe avvenuto su una spiaggia libera sul lungolago di Stresa nella notte tra il 24 e il 25 giugno. Una ragazza di 20 anni ha denunciato il fatto ai carabinieri, che ora stanno indagando. Protagonisti della vicenda sarebbero quattro giovani tra i 19 e i 25 anni, tra cui anche una donna, tutti residenti a Stresa e tutti amici della ragazza che ha deciso di denunciare. Al momento però non ci sono indagati.

La vicenda, raccontata da La Stampa, è emersa a distanza di alcuni giorni, ma è avvolta dalla massima riservatezza data la delicatezza della questione. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice della Repubblica di Verbania Olimpia Bossi ed è condotta dai carabinieri del comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola e della stazione di Stresa. Stando al racconto della 20enne, i suoi amici l'avrebbero violentata al termine di una serata "alcolica" trascorsa in alcuni locali sul Lago Maggiore e poi finita su una spiaggia libera.

Stando alle prime indiscrezioni, la ragazza non ricorderebbe quasi nulla dei fatti. E nei giorni scorsi sarebbe stata visitata in ospedale per accertamenti anche di carattere tossicologico. I militari dell'Arma avrebbero già sentito alcune persone. Pur non essendoci persone ufficialmente indagate, sono attesi ulteriori aggiornamenti.

