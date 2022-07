Roma, abusa di una 14enne durante gli allenamenti: chi finisce in manette

11 luglio 2022 a

a

a

Choc a Roma: un maestro di golf di 36 anni è stato arrestato con l'accusa di avere abusato di una sua allieva di 14 anni durante gli allenamenti. Tutto sarebbe iniziato con complimenti e apprezzamenti, poi l'uomo sarebbe passato al contatto fisico, sempre respinto dall'adolescente. Gli abusi sarebbero andati avanti per almeno un anno, fino a quando i genitori della ragazza non si sono resi conto che qualcosa non andava. La loro bambina si era chiusa in se stessa e si rifiutava di andare a giocare nel centro nel quale si allenava ormai da tempo.

"Molestie sessuali al Gp di Austria": esplode lo scandalo a pochi minuti dal via

Alla fine la giovane ha raccontato tutto al padre. E la reazione dei genitori sarebbe stata di grande stupore visto che - come spiega Repubblica - sarebbero stati proprio loro a scegliere l'istruttore per la figlia. Si trattava di una persona nella quale avevano riposto tanta fiducia. Di qui la denuncia. Stando al racconto della ragazza, il maestro la molestava quando si trovavano assieme sul caddie (la macchina utilizzata sui campi da golf). A volte avrebbe pure posteggiato la piccola auto elettrica dietro le siepi.

Greta Beccaglia, la giornalista molestata in diretta tv? Choc: cosa rischia ora il tifoso

Alla fine la versione della 14enne avrebbe trovato riscontro nel lavoro degli investigatori. Per questo, il gip - su richiesta del sostituto procuratore Claudia Alberti - ha deciso di procedere contro l'istruttore. Che adesso è agli arresti domiciliari.

Milano e Peschiera, la sinistra resta in silenzio solo davanti alle vere violenze sessuali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.