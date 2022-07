Treviso, si accascia e muore mentre passeggia: caldo-killer, la fine assurda di Bruno

16 luglio 2022 a

Caldo killer a Treviso: un uomo di 81 anni, Bruno Libralon, è morto mentre faceva una passeggiata. Ad averlo colpito sarebbe stato un malore dovuto alle temperature record di questi giorni. E' successo ieri mattina, poco prima delle 11.30: Bruno si è accasciato per strada e per lui non c'è stato nulla da fare. I passanti hanno subito lanciato l'allarme, ma i soccorsi - intervenuti tempestivamente - hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. La notizia è riportata da Il Gazzettino.

Probabile che il caldo torrido e il forte tasso di umidità abbiano giocato un ruolo decisivo. Basti pensare che da diversi giorni a questa parte le temperature sfiorano anche i 40 gradi. Il signor Libralon era originario del Padovano ma abitava da tempo a Caerano San Marco nel Trevigiano, in via Mercato Vecchio. Oltre ai sanitari sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Montebelluna e la protezione civile, che si è occupata del recupero della salma, poi trasportata all'obitorio dell'ospedale di Montebelluna.

Il sindaco di Caerano, Gianni Precoma, ha espresso forte cordoglio nei confronti del concittadino. Pur non essendo ancora certa la causa della morte, comunque, non si esclude il ruolo decisivo del gran caldo e dell'umidità della giornata di ieri.

