Meteo, la temperatura sul Monte Bianco: il dato che sconvolge il mondo

Nuova e pericolosa ondata di caldo in Italia: toccherà tutta la Penisola e durerà almeno fino alla metà della prossima settimana. Gli esperti parlano del "più potente anticiclone dell’estate". Le temperature sono così alte che raggiungono anche i monti più alti. Sotto i 3500 metri i ghiacciai diventano neri e si aprono i crepacci. Quello della Marmolada si è mosso di nuovo dopo il crollo che diversi giorni fa ha provocato 11 vittime. L'altro sorvegliato speciale, poi, si trova nella Val Ferret di Courmayeur ed è il Planpincieux.

Nel frattempo gli esperti monitorano il cosiddetto zero termico, l'indicatore di quanto stanno soffrendo le nostre montagne per l'innalzamento delle temperature. Lo zero termico indica a che quota si toccano i zero gradi, temperatura che permette ai ghiacciai di non andare incontro allo scioglimento. Proprio questo indicatore - come sottolinea il Corriere della Sera- ha ispirato il nome dato all'anticiclone africano che sta colpendo l'Italia e gran parte d'Europa, ovvero "Apocalisse4800", dove 4800 metri sta per la quota dove si raggiungerà lo zero termico.

Gli esperti di Ilmeteo.it hanno preso come riferimento la cima del Monte Bianco, dove hanno collocato lo zero termico a 4809 metri, dunque in cima alla vetta più alta d'Europa. La situazione è così critica che ieri si sono registrati più di 4 gradi alle 12. Mentre sul Monte Rosa ben 2 gradi alle 8 e 30 del mattino.

