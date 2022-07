Trani, rimane incastrato tra le porte e viene trascinato dal treno: muore 49enne

22 luglio 2022 a

Non è sopravvissuto al drammatico incidente Gian Battista Zerbino, 49enne trascinato da un treno regionale nella stazione di Trani, Puglia. La vittima è stata travolta verso le 8 di giovedì 21 luglio per circa 3-400 metri all'uscita della stazione del treno. Al momento è ancora in corso l'ascolto dei testimoni. Un compito complicato per gli inquirenti che stanno tentando di raggiungere tutti i passeggeri a bordo del convoglio delle linee pugliesi diretto a Barletta.

Altrettanto sconosciuta la dinamica dei fatti. Stando alle prime ipotesi, l'uomo potrebbe essere rimasto incastrato nelle porte mentre scendeva dal mezzo, ma saranno le indagini a stabilire quanto realmente accaduto. Sul posto è intervenuta la Polizia ferroviaria. L’uomo, di professione giardiniere, proveniva da Bitetto, città in cui viveva, ed era appena giunto a Trani per una giornata di lavoro.

Il corpo di Gian Battista Zerbino è stato ritrovato in zona Trani nord, nei pressi della vecchia stazione di via Andria, dove il convoglio si è fermato in seguito all’allarme lanciato da alcuni passeggeri. Il traffico è stato sospeso dalle 8:30 sulla linea Adriatica Bari – Pescara con notevoli ritardi per la circolazione ferroviaria. Chi ha assistito alla scena, definisce quanto visto qualcosa di "drammatico".