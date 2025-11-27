Michele Emiliano torna in magistratura e chiede promozione e aumento

Michele Emiliano, l'ormai ex governatore della Puglia, è pronto a un ritorno al passato. Dopo 20 anni di politica attiva, riprenderà il suo vecchio lavoro: la magistratura. A meno che il neopresidente Antonio Decaro non decida di nominarlo assessore regionale. Ipotesi al quanto improbabile, visto gli screzi andati in scena prima della campagna elettorale per le Regionali. Ma non finisce qui. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che Emiliano punti alla settima valutazione di professionalità usando gli anni da sindaco e presidente di Regione.

Come riporta il Dubbio, Michele Emiliano - 66enne magistrato in aspettativa - ha chiesto di rientrare con tanto di promozione come se, in questi 22 anni, avesse continuato la carriera da magistrato e non da politico. Tradotto, punta a ottenere uno stipendio molto più generoso: circa 7mila euro, il doppio rispetto a 20 anni fa. Anche se resterebbe inferiore agli 11mila euro che percepiva da presidente della giunta.