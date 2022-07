Gratta e vinci, colpo da 2 milioni: inimmaginabile, chi è il fortunato

23 luglio 2022 a

Quando la dea bendata... ci vede benissimo. Già, un clamoroso colpo di fortuna. O meglio un clamoroso gratta e vinci. La storia arriva da Poviglio, provincia di Reggio Emilia, dove un uomo ha acquistato un grattino della serie "Miliardario Maxi" e ha incassato la bellezza di due milioni di euro. Il premio massimo assoluto. Il tutto dopo aver concluso un estenuante turno di lavoro notturno.

Il tagliandino fortunato è stato venduto una settimana fa al bar Pit Stop, all'interno di una stazione di servizio sulla strada che collega Poviglio e la Bassa alla val D'Enza reggiana e alla via Emilia. Qualche informazione sul neo-milionario arriva dal gestore del locale, Luca Incerti, che spiega: "Il vincitore è un cliente abituale che lavora in questa zona. Ha grattato il suo biglietto e ha subito sospettato di aver vinto qualcosa. Mentre leggeva i dati appariva stupito, incredulo. Diceva: Quello che leggo è vero? Quello che leggo è vero?. Abbiamo pensato che fosse una vincita minore, di duemila euro. Poi, controllando bene, si è evidenziata la somma vera: due milioni di euro. E ha cominciato ad abbracciare le persone presenti in quel momento nel bar".

Insomma, il fortunatissimo vincitore non si è nascosto. Successivamente - nella giornata di venerdì 22 luglio - la vincita è stata ufficializzata anche sul sito internet del Gratta e Vinci, conferma che ha zittito le voci scettiche che si erano diffuse nella zona. Già, perché molti non volevano credere al fatto che qualcuno avesse vinto due milioni di euro. E invece...