Meteo, Mario Giuliacci da incubo: "Altro anticiclone", cosa accadrà per i prossimi 15 giorni

Il caldo torrido non dà tregua all'Italia. Le previsioni meteo danno conto di possibili piogge, temporali e grandinate. Ma, anche se arriveranno, saranno soltanto una toccata e fuga. La doccia, freddissima (termine mai così sbagliato), arriva dal sito meteogiuliacci.it, del colonnello Mario Giuliacci.

Il punto è che in un articolo firmato da Andrea Tura, si legge: "Nei prossimi 15 giorni, quindi per l'ultima parte di luglio ed i primi giorni di agosto, sul fronte meteorologico non emergeranno grandi novità, tant’è che dopo la breve pausa temporalesca in vista, martedì 26 luglio, l'anticiclone africano tornerà a ricoprire l’intero Paese, continuando ad interessare una parte dell'Europa, soprattutto il mediterraneo". Insomma, dobbiamo rassegarci al caldo estremo e alla siccità.

E ancora, l'esperto spiega che anche al Sud cambierà poco o nulla e che per i prossimi 15 giorni le oscillazioni sui valori termici saranno comunque su temperature molto elevate. In termini numerici, è previsto "un caldo africano anche intenso con valori tra i 34 ed i 37-38 gradi, ma con picchi anche attorno ai 40 gradi centigradi sul territorio nazionale". Soltanto in alcune circoscritte giornate si registrerà una locale instabilità, in particolare al Nord. "Uno scenario meteorologico quindi ancora orientato al caldo, così dopo la breve pausa in questi ultimi giorni del mese di luglio, l’alito rovente africano tornerà in auge nei primi giorni di agosto", conclude il sito del colonnello Giuliacci.