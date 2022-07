Meteo, "si apre la Porta Atlantica": bomba di grandine, dove sta per colpire in Italia

27 luglio 2022 a

Resta ancora aperta la "Porta Atlantica". Dopo i forti temporali delle ultime 24 ore due impulsi instabili transiteranno sulla Penisola tra le giornate di giovedì e di venerdì 28 e 29 luglio. "Anche questa volta le regioni più esposte saranno quelle settentrionali, tuttavia nel passaggio di venerdì che si dimostra più incisivo, la perturbazione dovrebbe riuscire a raggiungere anche la Toscana", spiegano gli esperti di 3bmeteo. Mentre il Sud e il resto del Centro continueranno a risentire di un campo barico elevato non più pienamente africano ma ibrido, afro mediterraneo, con maggiore stabilità e temperature elevate ma meno roventi. In questo contesto comunque non si esclude lo sviluppo di qualche temporale di calore in Appennino durante le ore centrali.

GIOVEDÌ 28 LUGLIO - Temporali su Alpi/Prealpi e Appennino, sia quello settentrionale che quello centro meridionale in particolare nelle ore centrali della giornata con qualche estensione fino alle pianure adiacenti. Qualche locale forte temporale associato a grandinate potrà interessare medio alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino e alto Veneto. Non escluso un forte temporale anche sull'Appennino campano-lucano. Nella notte forti temporali al Nordovest tra Piemonte e Lombardia.

VENERDÌ 29 LUGLIO - Dopo una mattinata relativamente tranquilla l'instabilità si intensificherà rapidamente dal pomeriggio con forti e diffusi temporali attesi dapprima al Nordovest e sulla Lombardia (anche in pianura) e che entro sera raggiungeranno anche il Nordest. Nel transito serale-notturno potrebbe essere raggiunta anche la Toscana, soprattutto quella settentrionale. Molto probabili assieme ai temporali anche grandinate e colpi di vento. Sul resto della Penisola non sono attesi fenomeni anche se a carattere sporadico qualche temporale di calore potrebbe manifestarsi nel pomeriggio sull'Appennino centrale.

A seguire, durante il weekend del 30 e 31 luglio, ancora un po' di instabilità con un calo termico più generalizzato.

LE CONDIZIONI CLIMATICHE: Temperature in temporaneo aumento al Nord, soprattutto Nordest ed Emilia Romagna, con punte fino a 36 gradi, stabili al Centro, anche qui con punte fino a 36-37 gradi sull'area tirrenica e in Umbria. Stabili anche al Sud con un lieve aumento il 29 luglio. Picchi di 38 gradi in Sicilia e Puglia.